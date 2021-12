Genoa, Shevchenko: “Vittoria di Coppa Italia dà spinta per la Lazio”

Domani torna in campo il Genoa e il mister Shevchenko presenta il match contro la Lazio

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha presentato il match di domani contro la Lazio anticipo della 18a giornata di Serie A. "Il successo contro la Salernitana in Coppa Italia ci dà una bella spinta perchè tornare a vincere fa sempre bene e tra l'altro la squadra non ha subito gol. A Roma ci aspettano 90 minuti complicati e una partita nel complesso assai difficile ma speriamo di portare punti dall'Olimpico anche per alzare il nostro morale. Dobbiamo fare una partita con aggressività ma giocando da squadra e rimanendo compatti. Inoltre dovremo sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno. Con il ritorno di Mattia Destro alziamo la qualità in avanti e difatti appena è entrato in campo ha fatto gol il nostro attaccante. Con il suo ritrovato entusiasmo e la grande voglia che ha, potrà dare una mano alla squadra. La Lazio ha il vantaggio di non aver giocato in Coppa Italia ma io ho cercato di far riposare qualche elemento importante per averlo pronto per domani sera. Quello che non deve mancare contro i biancocelesti è l'atteggiamento positivo, a riguardo vorrei vedere un Genoa generoso, determinato e che giochi da squadra".