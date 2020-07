Genoa, si avvicina il derby. Nicola: “Sarà una sfida atipica e stimolante”

Si avvicina il momento della verità per il Genoa. Il Grifone si gioca una bella fetta di salvezza nel derby contro la Sampdoria. Il tecnico Davide Nicola analizza in conferenza stampa il momento della sua squadra, reduce dalla vittoria preziosissima nello scontro diretto contro il Lecce: “Stiamo arrivando nelle ultime quattro partite del campionato. Adesso la spinta emotiva deve essere tantissima. Non è solo per la vittoria con il Lecce, ma per l’impresa che possiamo compiere. Quando sono arrivato ho parlato di impresa sportiva fantastica da compiere, da terminare. Stiamo dando tutto noi stesso, ci stiamo mettendo grandissimo impegno e dedicazione. Grande lavoro; lo sanno i ragazzi che c’erano prima, lo sanno quelli che sono arrivati dopo a darci una mano. La vittoria con il Lecce ci ha dato quei punti in più per avvicinarci al nostro obiettivo. Non è finita. Finita la partita io pensavo già a domani. E non perchè c’è il derby che di per sé è già stimolante come partita ma perchè noi dobbiamo arrivare al nostro obiettivo”.

MOTIVAZIONI

Nicola si sofferma sulla solidità del gruppo in vista del derby: “In realtà non c’è un giocatore che io ho allenato qui che non considero importante o che non avessi pensato anche in tempi non sospetto che possa diventare importante. E’ il caso di Jagiello. E’ la dimostrazione di un giocatore che si allena con dedizione, che crede in sé stesso e che aspetta il suo momento. Quando poi se lo prende è gratificante non solo per lui, ma anche per l’allenatore e per il gruppo che vede che può contare su altre risorse. Io credo che il derby sia già stimolante di per sé. E’ un derby atipico, questo è indubbio. La non presenza dei tifosi allo stadio non piace a nessuno. E’ un momento particolare questo. Lo è per noi e lo è per la città. Da questo punto di vista noi sappiamo che i nostri tifosi ci sono. Quando dico che ci sentiamo una cosa sola è per la voglia di arrivare a questo obiettivo, è la passione che stiamo mettendo. E’ l’impegno che nessuno si sta immaginando. C’è solo il desiderio di arrivare al nostro obiettivo”.