Genoa, si fermano Criscito e Caicedo

Il tecnico Shevchenko in ansia in vista del match contro la Roma per lo stop dei due calciatori

Redazione ITASportPress

Il Genoa questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Gianluca Signorini di Pegli in vista della sfida che opporrà i rossoblù alla Roma, domenica sera al Ferraris alle ore 20:45. Per i giocatori guidati dal tecnico Andriy Shevchenko e dal suo staff è stato il primo allenamento della settimana dopo una giornata di riposo concessa ieri. La seduta è iniziata con un riscaldamento a tema, proseguendo con la divisione della squadra in diversi gruppi: alcuni giocatori hanno eseguito allunghi, altri esercizi di possesso palla e altri partitelle. Il capitano Domenico Criscito e l’attaccante Felipe Caicedo hanno dovuto fermarsi prima della fine della seduta, accusando entrambi un fastidio muscolare. La diagnosi verrà resa nota dopo gli esami strumentali già previsti per le prossime ore.