Genoa, si punta al grande ritorno a centrocampo

Ultima idea di mercato in casa Grifone

Il Genoa è pronto a cambiare pelle in questo mercato invernale. Il 2022 potrebbe iniziare con diversi colpi in entrata e secondo Primocanale, l'ultima idea sarebbe un ritorno importante nel reparto di mezzo.

Dopo aver chiuso per il terzino destro Silvan Hefti, classe 1997 dello Young Boys che andrà a rinforzare il reparto difensivo di Shevchenko, la società rossoblù sta pensando ad alcuni nomi in altri settori. A centrocampo si fa largo la pista che porterebbe al ritorno in maglia Grifone di Tomas Rincon . Questo l'ultimo nome saltato fuori come possibile rinforzo. Il giocatore, in uscita dal Torino di Juric, piace alla dirigenza e potrebbe garantire muscoli ed esperienza al Genoa.

Il venezuelano, che ha già giocato in maglia rossoblù dal 2014 al 2017, gradirebbe un ritorno in Liguria sponda Genoa e sarebbe un'arma in più utilissima per ridare grinta in mezzo al campo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il sì del giocatore e del club Granata.