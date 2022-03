Genoa, Sirigu: “La storia la stiamo scrivendo adesso e chissà con Blessin dall’inizio…”

L'analisi a fine gara del portiere del Genoa

Il portiere del Genoa, Sasà Sirigu ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio esterno sul terreno dell'Atalanta: "C'è rammarico per il passato, ma la storia la stiamo scrivendo adesso. Pensiamo al presente visto che c'è stato un cambio di rotta sul piano del gioco e dell'agonismo. Il merito è di tutti e anche dell'allenatore Blessin che ha portato una nuova mentalità e chissà che con lui dall'inizio sarebbe andata diversamente. La situazione in classifica resta critica ma bisogna provarci fino alla fine e con queste prestazioni ci speriamo ancora. Siamo stati cattivi e bravi a non perdere le distanze contro l'Atalanta. La partita di oggi è stata piacevole giocarla. Sto vivendo un buon momento con la carica giusta e queste prestazioni aiutano anche per la nazionale".