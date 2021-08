Genoa, Sirigu: “Qui per dimostrare il mio valore. Qatar 2022? Sfida affascinante”

Presentazione per il portiere del Grifone

Redazione ITASportPress

Dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo a Genova questa mattina, Salvatore Sirigu si è presentato in conferenza stampa come nuovo portiere del Grifone. L'estremo difensore ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in una chat virtuale.

PORTIERE - "Al Genoa per dimostrare di essere un portiere di valore? Io mi sento portiere a prescindere. Poi le scelte fanno parte della nostra vita e non verranno mai messe in discussione. In questo punto della mia carriera vivo molto di sensazioni, stimoli e motivazioni e quello che mi ha dato la spinta a scegliere questa avventura è il fatto che mi sono sentito voluto, benvoluto e ricercato", ha esordito Sirigu. "Non è stata una scelta di comodo per loro né per me e mi ha dato l'entusiasmo giusto per prendere tale decisione. Ho avuto la fortuna di vestire altre maglie importanti e continuare questa scia di squadre importanti dà un tocco in più alla mia carriera". "Arrivare a 40 anni come Castellini? Ci metterei la firma..."

SQUADRA - "Cosa posso dare al Genoa e ai giovani presenti e cosa mi aspetto dai tifosi del Ferraris? Cercherò di fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera. Dovrò essere professionista esemplare, voglio lavorare tanto e bene. Cercherò di essere caratterialmente come sono sempre stato. Per essere credibili bisogna essere veri. Alle volte mi arrabbierò, altre volte porterò qualche risata e un po' di esperienza ai giovani dove loro non arrivano. Ma lo farò con umiltà". E sul Ferraris: "Mi è sempre piaciuto come stadio anche da avversario. Ho sempre vissuto belle sfide in questo stadio, anche col Palermo. Spero di godermi lo spettacolo anche da giocatore del Genoa". Sul numero di maglia: "Quale ho scelto?Il 57. Non ho quasi mai scelto il mio numero di maglia nelle squadre dove sono stato ma c'è sempre stato un meeting fra i fratelli e mia sorella. L'ho chiesto a loro e hanno scelto il numero 57 che è il civico della casa a La Caletta dove siamo cresciuti in Sardegna. E poi mia sorella ha detto che 5 più 7 fa 12 come il giorno del mio compleanno, il 12 gennaio".

SOGNO - "Al Genoa anche per arrivare al Mondiale 2022 in Qatar? Ho voglia di ripartire da qui e di dimostrare a me stesso che sono un portiere importante. E' innegabile. Ogni sfida è affascinante. Venire qui e poter lottare con questa maglia mi dà una motivazione importante e per affrontare l'anno nel migliore dei modi. Fra un anno e mezzo ci sarà il Mondiale e una persona ci pensa ma da qui a un anno e mezzo ci sono tantissime cose da fare. Voglio vivere questa esperienza in maniera libera e anche un po' col sorriso sulle labbra".