Genoa, sorriso Sturaro: torna ad allenarsi col gruppo dopo sette mesi

Ecco la famosa luce alla fine del tunnel. Stefano Sturaro inizia ad intravedere un bagliore, forse qualcosa in più. Il centrocampista del Genoa, ko dallo scorso 20 aprile per infortunio, potrebbe scendere in campo nel match amichevole di oggi del Grifone contro il Monaco.

Il centrocampista è rientrato pienamente in gruppo e non vede l’ora di scendere in campo, almeno per uno spezzone di gara. La forma fisica, ovviamente, non potrà essere ottimale, ma tornare sul terreno di gioco è il modo migliore per recuperare il top della condizione. Lo staff medico rossoblù non vuole forzare i tempi, Sturaro, però, vuole mettersi al più presto a disposizione di Thiago Motta. Il tecnico e i tifosi lo attendono, nella speranza che la sfortuna possa finalmente abbandonarlo. Al rientro dalla sosta ci sarà la Spal e per il classe ’93 la possibile convocazione e, chissà, anche qualche minuto di gioco. Il Genoa ritrova Sturaro e lui vede la luce…