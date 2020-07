Genoa-Spal: le formazioni ufficiali

Il treno per la salvezza passa allo stadio “Luigi Ferraris”. Il Genoa deve necessariamente fare punti per togliersi dalla terzultima posizione e superare provvisoriamente il Lecce. Il Grifone, però, dovrà vedersela contro la Spal, che, a sua volta, dovrà necessariamente vincere per alimentare le flebili speranze di mantenere la categoria. Dunque un crocevia per entrambe le formazioni. Fischio d’inizio alle ore 17.15.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Davide Nicola e Luigi Di Biagio scelgono le loro formazioni:

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Cassata, Schone, Behrami; Iago Falque, Pandev; Pinamonti.

SPAL (4-3-2-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Strefezza; Floccari, Petagna.