Genoa, spinta in più per la salvezza: Criscito si allena con la squadra. La grinta social

Il capitano torna ad allenarsi in gruppo

Se, come detto, negli ultimi mesi non è stato possibile vederlo in campo per qualche guaio di troppo, ecco che per le ultime sfide, Criscito potrebbe tornare utile. In queste ore il capitano rossoblù e la stessa società genovese hanno condiviso sui social delle foto degli ultimi allenamenti e, con grande entusiasmo, ecco proprio il classe 1986 essere ufficialmente aggregato al resto della squadra. Il difensore cercherà quindi di dare una mano alla formazione di Blessin, se non subito dalla gara contro il Verona ma magari dalle successive. Una spinta in più per la salvezza del Grifone...