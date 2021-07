Genoa, stagione inizia in salita: Biraschi e Sturaro in quarantena preventiva

I due calciatori sono venuti a contatto con una persona positiva al Covid

NOTA - "I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena". Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Grifone e sui profili social del club rossoblù. Il difensore e il centrocampista, dunque, prenderanno parte ai primi allenamenti stagionali dopo i loro compagni. Ricordiamo che Sturaro, nell'ultima annata, ha vestito la maglia del Verona ma ora è tornato dal prestito.

Il Genoa giocherà il primo test amichevole della nuova annata contro i dilettanti del Fc Stubai sabato 17 luglio (ore 17), per vedersela poi con il team del Fc Wacker Innsbruck, iscritto alla seconda divisione austriaca, mercoledì 21 luglio (ore 17). Poi sulla via del ritorno in Liguria, sabato 24, la squadra sosterrà un’altra amichevole all’estero. Il 31 luglio è già fissata invece l’amichevole con il Fsv Mainz 05 a Magonza (ore 17:30).