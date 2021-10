Dopo Dortmund anche il Genoa: striscione dedicato a Catania

I tifosi del Genoa hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Catania, colpita pesantemente dalle piogge

Catania ha vissuto momenti terribili per l'alluvione che ha messo in ginocchio la città ma che ha coinvolto anche altre aree della Sicilia. Le precipitazioni che si sono abbattute copiosamente nell'ultimo periodo hanno lasciato il segno, colpendo duramente il territorio e l'economia locale. Tra le città più martoriate dai violenti nubifragi c'è sicuramente Catania. Proprio a capoluogo di provincia siciliano è stato rivolto il pensiero dei tifosi del Genoa. Infatti, durante il match in corso contro il Venezia, la gradinata Nord, punto di riferimento del tifo organizzato dei sostenitori del Grifone, ha esposto uno striscione dal contenuto eloquente: "Catania perla del meridione, rialzati e torna al tuo splendore". Un bel gesto, con l'augurio sincero di poter archiviare senza ulteriori note dolenti un triste capitolo. Non è la prima tifoseria che espone uno striscione, sabato scorso anche in Germania i tifosi del Borussia Dortmund hanno manifestato solidarietà.