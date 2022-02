Genoa, Sturaro: “Buttati sei mesi da luglio, Blessin ci ha resuscitati”

Il commento molto duro del calciatore rossoblu

Forti dichiarazioni del calciatore del Genoa, Stefano Sturaro, l'anima dei rossoblù, che ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana non è stato tenero nei confronti di Ballardini e Shevchenko, gli ex allenatori del Grifone. "Siamo arrabbiati perchè oggi era importante vincere contro la Salernitana ma mancano ancora tante partite e dobbiamo continuare a battagliare fino alla fine. Siamo riusciti a riportare i tifosi con noi e lotteremo con loro fino alla fine. Blessin ci ha risuscitati visto che abbiamo perso sei mesi, a cominciare da luglio dove qualcosa non è partito. Da adesso in poi bisogna essere positivi. Dobbiamo lottare fino alla fine e fare la guerra con tutti, chi non se la sente faccia un passo indietro e abbandoni la squadra".