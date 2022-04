Genoa, Sturaro: “Gli episodi hanno deciso il derby. Dispiace per Criscito”

Il commento del calciatore del Genoa deluso per il risultato

Il commento amaro a fine gara per il derby perso con la Sampdoria, del calciatore del Genoa Sturaro: "Siamo delusi e dispiaciti per aver perso il derby. Potevamo fare meglio ma la Sampdoria ha fatto bene. Gara combattuta e gli episodi l’hanno indirizzata da una parta la partita. Errore dal dischetto di Criscito? Era dispiaciuto più di tutti perchè ha un sentimento particolare per questa maglia e per questa gente. Non se lo meritava visto che ha sofferto tutta la stagione e insieme a noi ha dato sempre l’anima per questa maglia. Siamo ancora aggrappati alla speranza e fino all’ultimo onoreremo la maglia e daremo tutto".