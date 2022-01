Genoa, Sturaro: “Nella prestazione buona di oggi c’è tanto di Blessin”

L'analisi del centrocampista rossoblu' dopo lo 0-0 contro l'Udinese

Il Genoa ha pareggiato in casa contro l'Udinese e a fine gara il calciatore rossoblu' Stefano Sturaro ha commentato la partita ai microfoni di DAZN: “Oggi abbiamo dato una dimostrazione di compattezza. C’è tanto del mister anche se è qui da poco, ma le sue richieste sono quelle giuste e la strada è questa, Dobbiamo lottare e creare di fare questo miracolo. Il mister è riuscito a creare subito empatia con noi. Abbiamo capito subito le sue richieste, anche oggi non potevamo metterle in pratica tutte. L’atteggiamento è stato diverso e l’aria respirata in questi giorni era positiva. Siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma la strada è questa e dobbiamo fare il massimo. Mancano 15 partite, noi dovremo affrontarle tutte così e cercheremo di fare il massimo. Lottando così su ogni pallone ed essendo anche brutti, ma non ci sono altre soluzioni”.