Genoa, Sturaro: “Peccato per l’occasione sprecata, possiamo salvarci”

Il Genoa trova il pari sul campo della Spal. La rete del Grifone porta la firma di Stefano Sturaro. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento della prestazione, di come ha risposto il ginocchio. Sono poche settimane che lavoro. Il Mister mi ha fatto questa sorpresa. Sono contento per il gol e per aver ripreso la Spal. Mi dispiace perché avremmo potuto vincere questa partita. Ci servirà per il futuro. Il mister va nella zona del campo mediana e vuole un gioco particolare. Dobbiamo lavorare e metterci sotto. Abbiamo tutte le carte in regola per continuare bene. Thiago Motta? Ha una grandissima personalità. Ci dà idee. Dobbiamo dare di più per uscire da questa situazione. Il secondo tempo ha dimostrato che abbiamo la possibilità di farcela”.