Genoa, Sturaro: “Questa è casa mia. Blessin? Ha un modo speciale di farsi capire…”

Parla il centrocampista

PERSONALE - Parlando in prima persona tra presente e futuro: "Io stavo bene anche prima. La verità è che le prestazioni del singolo dipendono sempre da tanti fattori. Adesso è cambiato l’allenatore ed è diverso anche l’ambiente intorno. Ci sono tutte le premesse per permettere ad un giocatore di esprimersi al cento per cento", ha detto Sturaro. E ancora sul suo futuro: "Questa è casa mia, al Genoa sto bene a prescindere da come finirà il campionato. Sono prontissimo a iniziare un discorso con la società per quanto riguarda il futuro, ma solo al termine della stagione. Ora non voglio distrazioni".