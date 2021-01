Stefano Sturaro saluta il Genoa per trasferirsi all’Hellas Verona. L’ex centrocampista della Juventus ha voluto salutare i tifosi genoani prima del suo passaggio alla corte di Juric: “Per i prossimi mesi non potrò lottare insieme a voi Grifoni – dichiara il centrocampista sui propri social – . Sarà difficile ma è stata una decisione condivisa con la società e nata dalla consapevolezza che in questo momento era la cosa giusta da fare, nell’interesse mio e del Genoa”.