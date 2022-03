Genoa, Sturaro: “Vittoria col Torino sia scintilla da qui alla fine”

Parla il centrocampista del Grifone

Stefano Sturaro ha commentato a fine gara ai microfoni di Genoa Channel l'importante vittoria ottenuta dal suo Genoa contro il Torino. Un successo fondamentale per sperare ancora nella salvezza che arriva dopo ben sette pareggi di fila dall'arrivo del neo mister Blessin.

VITTORIA - "Finalmente abbiamo trovato compattezza. Il merito è di tutti i ragazzi perché abbiamo fatto un grande lavoro. La nostra è una fase difensiva di squadra che ci permette di tenere gli avversari il più possibile lontano dalla porta, magari non è successo proprio così col Torino dato che l’espulsione così presto ha cambiato i nostri piani. Però non abbiamo cambiato il nostro modo di giocare e ciò significa tanto. Siamo stati bravi a riadattarci subito e cambiare il piano partita che avevamo preparato in un altro modo, adattandoci all’inferiorità numerica. Abbiamo sofferto, ma è normale. Eravamo sul pezzo, abbiamo corso e combattuto tanto. La soddisfazione è doppia".