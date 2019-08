Genoa, suggestione Schone: si tenta il colpo ad affetto dall’Ajax

Il Genoa pensa in grande e per riscattare la passata deludente stagione in cui ha raggiunto la salvezza solo all’ultima giornata, vuole provare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Aurelio Andreazzoli. Per farlo, la suggestione si chiama Lasse Schone, centrocampista dell’Ajax classe ’86.

Il danese è in forza ai Lancieri dal 2012 e il Genoa starebbe valutando la possibilità di portarlo in Serie A. Come riporta Il Secolo XIX, oltre all’intrigo Lucas Silva, il club di Preziosi pensa all’esperto calciatore che nell’Ajax troverebbe poco spazio nell’undici titolare. Schone è nel giro della Nazionale dal 2009. Tra gli altri nomi nella lista dei desideri del Grifone ci sarebbe anche il laziale Badelj e il milanista Lucas Biglia.