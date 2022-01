Genoa, Tassotti: “Da adesso in poi non c’è più spazio per gli errori”

Il vice di Shevchenko ha presentato il match di domani contro il Sassuolo

Senza Shevchenko fermato dal Covid, in sala stampa è intervenuto il suo vice Mauro Tassotti che ha presentato il match di domani del Genoa contro il Sassuolo. "La settimana è stata abbastanza complicata anche dal punto di vista logistico non avendo i campi a disposizione per allenarsi ma adesso siamo tornati nel nostro centro sportivo. Da domani inizia il girone di ritorno e dal Sassuolo in poi non ci sarà più spazio per gli errori".