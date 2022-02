Genoa, tegola infortuni: Cambiaso e Maksimovic preoccupano Blessin

Doppio problema per il Grifone

Nonostante il risultato di prestigio ottenuto contro l'Inter, in casa Genoa non si può sorridere pienamente. Non solo per una classifica che stenta ancora a decollare e che mette a serio rischio retroscessione il club, ma anche per alcuni problemi in rosa causati dal doppio infortunio avvenuto ieri ai danni di Maksimovic e Cambiaso.