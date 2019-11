Genoa, tegola Kouamé: confermata la rottura del crociato

Arrivano cattive notizie in casa Genoa. L’attaccante Christian Kouamé ha subito la rottura del legamento crociato. Le prime indiscrezioni sull’entità dell’infortunio hanno avuto conferma: il classe 1997 impegnato nella partita della Costa D’Avorio U23 contro i pari età del Sudafrica ha subito il grave problema fisico che in questi minuti è stato confermato.

La squadra allenata da Thiago Motta dovrà, dunque, rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori per il resto del campionato. Difficile, infatti, rivedere Kouamé in campo prima di maggio. Nel pacchetto avanzato, il Grifone potrebbe affidarsi oltre che a Pinamonti e Pandev, al giovane Agudelo che si è già messo in mostra di recente.