Genoa, tegola Kouamé: va in Coppa d’Africa e salta almeno una gara

Momento d’oro per Christian Kouamé, attaccante del Genoa. Il calciatore, a segno anche nella sfida di ieri contro la Juventus, è stato convocato dalla Costa d’Avorio Under 23 per la prossima Coppa d’Africa che si svolgerà in Egitto dall’8 al 22 novembre. L’attaccante rossoblù si unirà tra lunedì e martedì al ritiro della sua Nazionale. Riuscirà a giocare la sfida del fine settimana contro l’Udinese, ma sarà assente contro il Napoli nel weekend successivo. Da capire se il Genoa potrà contare su di lui al ritorno dalla sosta, quando il 25 novembre i rossoblù sfideranno la Spal.

La finale del torneo africano è prevista per il 22 novembre al Cairo quindi, nel caso in cui Kouamé dovesse giocarla, potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta, ma senza troppi allenamenti in squadra sulle gambe.