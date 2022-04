Genoa, tensione 777 Partners-Preziosi sul bilancio 2021: cosa è successo

L'ex presidente, rimasto nel consiglio del club, ha votato contro l'approvazione del bilancio: il motivo

Retroscena in casa Genoa relativamente alla recente riunione andata in scena tra i vertici societari per l'approvazione del bilancio 2021. Secondo quanto affermato da Il Secolo XIX, infatti, ci sarebbero stati momenti accesi tra 777 Partners e Enrico Preziosi, ex presidente ora rimasto come consigliere.