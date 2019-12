Genoa, Thiago Motta a rischio esonero: su di lui l’ombra di Diego Lopez

Thiago Motta si gioca tanto, se non tutto, domenica all’ora di pranzo, quando il suo Genoa sarà ospite del Lecce, concorrente alla salvezza. Non è un buon momento per l’ex centrocampista, subentrato a mister Andreazzoli: era partito bene, poi una serie di risultati negativi che lo mettono già spalle al muro, e su di lui spunta l’ombra di Diego Lopez. L’uruguaiano, una vita al Cagliari da giocatore e una breve esperienza da allenatore, sembrava in procinto di andare al Brescia dopo l’esonero di Corini. Era sotto contratto con il Penarol, che non lo ha lasciato andare, ma ora è libero e potrebbe diventare il terzo allenatore del Genoa in questi primi mesi della stagione 2019-20. A spingerlo in rossoblù anche l’arrivo del nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu, che lo aveva avuto in Sardegna: i due hanno un bel rapporto e per questo parrebbe il candidato numero uno alla panchina della formazione ligure.