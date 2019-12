Thiago Motta: “Ambiente sano, siamo uniti. Chi non ama il Genoa si faccia da parte”

Scontro salvezza fondamentale domani, domenica 8 dicembre, alle ore 12.30: il Lecce, al Via del Mare, ospiterà il Genoa. La conferenza stampa della vigilia di Thiago Motta, tecnico dei liguri: “Sarà un match difficile come sempre, però ci siamo preparati bene per fare la nostra partita. Cercheremo di rimanere molto uniti e di andare sempre in attacco perché solo così avremo più possibilità di vincere. Tutti insieme, poi, dovremo anche metterci in difesa quando sarà il momento. Tutti siamo sulla stessa strada, ho visto un buon ambiente in questa settimana, riusciamo a mantenere una situazione ‘sana’, abbiamo un presidente che pensa al bene dei rossoblù, così come il sottoscritto e chi scende in campo. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi, chi non ama il Genoa può farsi da parte“.

Sulla lotta salvezza: “Sono stato chiamato per questo obiettivo, tutti dentro di noi lo abbiamo bene in mente. Bisogna stare uniti, ripeto, e sacrificarsi: sono cose che non possono mancare, siamo convinti che il modo di giocare sia quello corretto per farcela”.

Sul Lecce: “Quando gioca, secondo me, che sia in casa o fuori sa molto bene ciò che deve fare. Tutti vanno al 100% per il bene della squadra, forse in trasferta vanno meglio perché possono far male con le ripartenze”.

Sul fatto di dover tornare a vincere fuori casa: “Motivazione ulteriore, con una vittoria il morale della squadra crescerebbe notevolmente. Sono contento di aver vinto con l’Ascoli in Coppa Italia, i ragazzi hanno giocato bene, continuando il lavoro del campionato, e spero che si ripeta la vittoria domani”.