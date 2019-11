Genoa, Thiago Motta: “Caos Napoli? In realtà li vedo compatti. A noi serve una gran partita”

Vigilia di campionato delicata per il Genoa di Thiago Motta chiamato al difficile match di sabato sera al San Paolo contro il Napoli. Il Grifone deve rispondere presente dopo il ko dell’ultimo turno. Il tecnico ha presentato la sfida agli azzurri in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Affrontiamo il Napoli gran voglia di fare una grande partita. La caos dalle loro parti? Non so se è il momento giusto per sfidarli, difficile dirlo. Ancelotti è persona fantastica a cui auguro sempre il meglio, mentre per quello che vedo da fuori, ed è una opinione mia, vedo un Napoli comunque compatto, con la squadra che darà tutto in primis per se stessi, perché giocatori di alto livello che stanno attraversando un momento non felice, e poi per l’allenatore”

Su Biraschi: “Non ha nulla di particolare, è importante per la rosa, poi è il mister che fa le scelte. Ha le stesse possibilità degli altri di giocare”.

Sulla sconfitta con l’Udinese, la mancanza di leader e la classifica: “L’entusiasmo resta, io guardo avanti: gli errori possono essere commessi da tutti, ma l’importante è ripartire, cercando di correggersi. La classifica non la guardo, io preferisco osservare gli allenamenti e avere la vista proiettata sulla prossima partita. Se guardiamo i punti prima ancora di giocare allora non si va da nessuna parte. Leader? Credo che ci siano giovani sì, ma anche elementi di esperienza alla Zapata e Pandev”.

Su Schöne, Romero e Criscito: “Il centrocampista alza il livello del suo gioco quando è la squadra intera a farlo. Ma vale questo anche per Pinamonti, che per me ha svolto un lavoro straordinario. Romero ieri si è allenato e sta bene, Criscito è il primo a voler giocare per aiutare la squadra”.