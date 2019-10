Genoa, Thiago Motta carico per la nuova avventura: “Sono contento e pronto per iniziare”

Si avvicina la fumata bianca di Thiago Motta allenatore del Genoa. Sì, l’ex centrocampista sta per tornare in Serie A, e lo fa laddove, nella stagione 2008-09, ci fu il rilancio della propria carriera sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (l’anno dopo vinse il Triplete all’Inter). Motta, che prenderà il posto di Aurelio Andreazzoli, domani firmerà secondo Sky Sport un contratto fino a giugno, ma stando a quanto riferito da Repubblica il rinnovo diverrebbe automatico in caso di salvezza. Nel frattempo l’ex allenatore dell’Under 19 del Psg, che ancora non possiede il patentino per allenare una formazione di A, è arrivato a Genova e ha rilasciato le prime, brevi, dichiarazioni: “Sono molto contento e sono pronto per iniziare”. Vedremo se il patron Preziosi azzeccherà la scommessa.