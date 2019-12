Genoa, Thiago Motta: “Dimenticare il derby. Inter? Tanti bei ricordi…”

Vigilia di campionato per il Genoa. I rossoblu, reduci dalla dolorosa sconfitta nel derby con la Sampdoria, faranno visita all’Inter nel tardo pomeriggio di sabato 21 dicembre (fischio d’inizio alle 18). Una gara che è stata così presentata in conferenza stampa dal tecnico Thiago Motta.

DERBY – “La squadra sta bene, mi aspetto una reazione dopo la sconfitta nel derby. E’ stato un ko che ritengo immeritato: dimentichiamolo con una buona prestazione. Con l’Inter scenderemo in campo per vincere. Andando avanti su questa strada i risultati arriveranno”.

INTER – “Loro avranno diverse assenze, come noi. Spero che domani venga fuori una prestazione come quelle fatte contro Juventus e Napoli. Con loro ho dei bei ricordi, abbiamo fatto cose straordinarie. Adesso, però, penso solamente a schierare la miglior squadra possibile per fare una bella prestazione”.

CONTE – “E’ un grandissimo allenatore, lo sta dimostrando. Le sue squadre sono sempre molto difficili da affrontare, attaccano con tanti uomini. Ho grande rispetto e mi auguro possa essere una bella partita. Problemi con lui? No, come credo che lui non ne abbia mai avuti con me. C’è sempre stata una comunicazione diretta, con lui mi sono trovato bene, come tutti gli allenatori che ho avuto”.

STURARO E FAVILLI – “Stanno bene, valuteremo dopo l’allenamento di rifinitura di oggi”.

SCHONE – “Con le qualità che ha può giocare ovunque, è un giocatore di grande livello: può ricoprire tutti i ruoli”.

BILANCIO – “Un bilancio del 2019? Lo farò domani dopo la partita. Prima di Natale manca ancora una gara e spero di poter fare un bel risultato”.

MERCATO – “Del mercato ne parleremo al momento opportuno. Da domani, insieme alla società, prenderemo le migliori decisioni possibili”.

LUKAKU – “Come si ferma? Come si fermano tutti gli altri. E’ un grandissimo giocatore, ma si ferma con il lavoro di squadra. Lui si muove molto, può calciare dalla distanza e in area è pericolosissimo”.

GENOA, MINACCE A PREZIOSI E GIOCATORI: LA DIGOS INDAGA