Genoa, Thiago Motta: “Futuro? Il mio riferimento sono solamente i miei giocatori”

Pesante sconfitta per il Genoa nell’anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A. I rossoblu, a San Siro, sono stati travolti per 4-0 dall’Inter. Queste le parole del tecnico Thiago Motta al termine del match.

FUTURO – “Penso che abbiano iniziato la partita nel modo giusto, poi dopo il primo gol è stato molto difficile. L’Inter ha dimostrato le sue qualità e perché lotta per lo scudetto. Il futuro? Il mio riferimento sono i giocatori, sono orgoglioso di quello che stanno facendo, danno sempre il 100%. Noi siamo venuti qua cercando di giocare ed aggredire gli avversari. La squadra era triste per la sconfitta, poi ci sarà modo di parlare con la società. La prestazione? Abbiamo commesso degli errrori tecnici che possono succedere, davanti avevamo una grande squadra che ci ha messi in difficoltà dopo pochi minuti. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Qualcosa sicuramente dovremo cambiare e sono sicuro che possiamo fare meglio. Le voci su Diego Lopez? Non leggo la stampa uruguaiana”.