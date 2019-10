Genoa, Thiago Motta: “Giocato alla pari con la Juventus. Arbitro severo con noi”

Una sconfitta difficile da digerire per il tecnico del Genoa Thiago Motta. La sua squadra è caduta solo in extremis contro la Juventus: 2-1 all’Allianz Stadium con un contestato rigore di Cristiano Ronaldo. Così Thiago Motta: «La mia è una squadra vera perché abbiamo giocato bene contro una delle squadre più forti d’Europa. Faccio i miei complimenti ai miei calciatori, sono stati bravissimi perché hanno giocato da Genoa. Siamo stati alla pari della Juventus fino alla fine, continueremo così» spiega il tecnico del Genoa ai microfoni di Radio Uno. Poi in sala stampa un commento sulla mancata espulsione di Rugani: “Lascio giudicare a voi. Dico solo che secondo me stasera l’arbitro è stato un po’ severo con noi”. La Juventus? “Ho trovato una grande squadra, con giocatori forti e un calcio attraente. Sono contento per la mia squadra, posso fare i complimenti ai miei giocatori”