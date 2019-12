Genoa, Thiago Motta: “Il mio un calcio alla Gasperini. Derby? I tifosi non chiedono altro…”

Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Lecce, il Genoa sarà atteso sabato prossimo dal derby con la Sampdoria. Per l’occasione, DAZN ha intervistato i tecnici delle due squadre. Queste le parole dell’allenatore rossoblu Thiago Motta.

GASPERINI – “Il mio è un calcio offensivo, come quello di Gasperini. A me piace portare la palla e creare la superiorità numerica con il palleggio. Per far questo, serve la comunicazione dei giocatori. Voglio vedere aggressività, nel senso positivo della parola. Quando vai a fare gol conta anche quella: se vuoi segnare, devi essere più aggressivo dei difensori”.

RANIERI – “Ricordo che in Coppa con il Napoli chiesi di non giocare, non mi sentivo pronto mentalmente. Lui però mi schiero ed io persi palla davanti alla difesa e provocai un rigore. Quella partita la perdemmo 1-0. Io avevo già deciso di andare al Psg, lui disse che rispettava la mia decisione ma che non l’avrebbe accettata. Firmai con i francesi all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di mercato”.

DERBY – “Genova ha una squadra storica come quella rossoblu ed una grande come la Sampdoria. I tifosi ti chiedono del derby anche per strada. Immagino il momento subito dopo la partita: se vinci vai a festeggiare, altrimenti vai a casa e pensi subito alla partita successiva”.