Genoa, Thiago Motta: “La classifica non deve spaventare. Gol? Arriverà”

Si è conclusa la sfida tra Genoa e Torino. Il tecnico del Grifone Thiago Motta ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente il gol è arrivato nel nostro momento migliore. Nel primo tempo non ho visto una squadra superiore. Abbiamo controllato il gioco e fatto molto bene. Siamo arrivati in area nelle condizioni per poter segnare. Purtroppo poi è arrivato il gol, ma è così il calcio… La classifica è quella ed è sicuramente scomoda, ma non deve spaventare nessuno. Ho visto un gran tifo. I più arrabbiati sono i giocatori. La sconfitta è arrivata contro una squadra creata per arrivare in Europa. Il gol arriverà. Siamo arrivati ancora in area contro una squadra che si è abbassata per difendere a cinque dietro. Sono sicuro che cambieremo le occasioni. Quando vedo le occasioni create, mi convinco che potremmo vincere. Sono orgoglioso di quello che fanno i giocatori. Questa è la cosa migliore per me. Dobbiamo cercare di segnare sempre. Il momento è scomodo, ma con il gioco potremo cambiare questa situazione”.