Genoa, Thiago Motta: “Nessuna delle due squadre meritava di vincere stasera”

L’ultima vittoria del Genoa in campionato risale al 26 ottobre, la cura Thiago Motta non sta funzionando, il tecnico ora rischia seriamente la panchina (dopo che aveva a sua volta rilevato Andreazzoli). Ecco le sue parole a Dazn dopo il k.o. nel derby della Lanterna contro la Sampdoria: “Era una partita molto complicata e fallosa, spezzettata. Alla fine il risultato è negativo per noi, da quello che ho visto io, però, nessuna delle due squadre meritava di vincere stasera. Continueremo a lavorare”.

E ancora, su come se ne esce da questa stracittadina: “Usciamo con la convinzione che in partite così bisogna essere capaci di mettere palla a terra giocarla, perché quando ci siamo riusciti siamo andati a creare occasioni. L’aggressività non va persa, ma quando abbiamo la palla bisogna concretizzare al meglio le azioni”.

Sulla formazione: “Avevo pensato a quali situazioni potessero verificarsi, le scelte che faccio sono in base a ciò che ritengo il meglio per la squadra. Vogliamo recuperare subito la palla, quando accade vogliamo essere subito incisivi in avanti. Non vedo altro modo per migliorarci. Stasera questa cosa si è vista poco rispetto alle precedenti, difensivamente non abbiamo fatto bene e i dati lo dimostrano”.

Sulla propria posizione: “Bisogna chiedere alla società, io dò sempre il massimo”.