Genoa, Thiago Motta: “Non vinciamo derby da tanto? Stimolo in più. Su Ranieri…”.

Conferenza stampa di vigilia per Thiago Motta, allenatore del Genoa, che domani sarà impegnato nel derby della Lanterna contro la Sampdoria. Il tecnico del Grifone ha presentato l’importante match delle 20,45 nel consueto appuntamento con la stampa. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Come abbiamo vissuto questa settimana? Io benissimo. Alla fine è la stessa cosa di tutte le settimane. Vedo bene i miei ragazzi in allenamento, sono molto tranquillo per la partita di domani”. “Senza Pandev e Agudelo? Abbiamo provato altre soluzioni dietro la punta. Sono convinto che chi inizierà lo farà alla grande. Sono tutti motivati come deve essere e stanno bene a livello fisico e mentale. Sono tranquillo perchè hanno la consapevolezza che è una partita importante. Ovviamente trattandosi di un derby è uno stimolo in più”.

GARA – “Affrontiamo la partita per vincere da squadra. Non vinciamo da tanto un derby? Per noi è uno stimolo in più. Ogni partita è una storia diversa e noi abbiamo la possibilità di giocare una grande partita e vincere”.

RANIERI – “Ranieri un grandissimo allenatore ed un grande uomo. È stato un privilegio essere allenato da lui e lo è poterlo affrontare da collega”. “Ho solo belle parole per lui perchè ha dimostrato il valore con i risultati e come uomo, perchè è rispettoso ed elegante”.