Genoa, Thiago Motta: “Orgoglioso della mia squadra, usciamo da questa partita più forti”

Termina 2-2 la sfida tra Lecce e Genoa, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico dei liguri Thiago Motta al termine del match.

ORGOGLIO – “Nel primo tempo siamo stati molto bravi, avremmo potuto segnare anche qualche gol in più. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori in nove, usciamo più forti da questa partita. Oggi è stata un’ulteriore risposta della squadra, i ragazzi sono rimasti uniti e compatti fino alla fine, anche in dieci abbiamo avuto occasioni per vincere la partita. In nove poi tutto diventa più difficile, ma siamo stati bravissimi a tenere duro. Le assenze di Agudelo e Pandev nel derby? Abbiamo altri giocatori che non li faranno rimpiangere”.