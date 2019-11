Genoa, Thiago Motta: “Presa la strada giusta, stasera mostrato coraggio”

Prezioso 0-0 conquistato dal Genoa sul campo del Napoli. I rossoblu, dopo le sconfitte con Juventus e Udinese, tornano così a muovere la classifica portandosi a quota 9. Queste le parole del tecnico Thiago Motta al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Non so se questa è la miglior partita da quando sono qua, sicuramente sono contentissimo dello spirito messo in campo stasera dai ragazzi. Questa è la strada giusta, dobbiamo lavorare in questa direzione. Stiamo crescendo, in alcuni momenti abbiamo cercato di accelerare e in altri di rallentare. Potevamo trovare anche il gol: giocando così creeremo più occasioni da rete. Abbiamo cercato la superiorità numerica in mezzo al campo, i ragazzi hanno avuto il coraggio di impostare da dietro e di proporsi in avanti. Pandev? Sappiamo tutti il grande giocatore che è, sono felicissimo di averlo in squadra: ha fatto una grandissima partita. Agudelo? E’ ancora giovane, deve migliorare ma sono contento della sua prestazione. Ancelotti? Lo vedo sempre bene, è una persona fantastica con la quale ho vissuto momenti bellissimi. Sono convinto che continuerà a fare bene”.