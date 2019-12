Genoa, Thiago Motta verso l’addio: scelto Diego Lopez

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’esperienza di Thiago Motta alla guida del Genoa. L’allenatore è a forte rischio dopo il ko contro l’Inter di San Siro. I vertici societari avrebbero già individuato il sostituto.

ADDIO – “Genoa, buio fitto a San Siro. Motta a rischio, pronto Lopez”, questo il titolo scelto da Il Secolo XIX per descrivere il momento in casa rossoblù. Il quotidiani vicino alle vicende delle genovesi non ha dubbi neppure su quello che pare essere stato scelto come sostituto: Diego Lopez, ex allenatore anche del Cagliari. Thiago Motta paga l’ultimo posto in classifica del Grifone – soli 11punti all’attivo – e il pesante ko subito contro l’Inter nella notte di San Siro.

PREZIOSI SU THIAGO MOTTA