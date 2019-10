Genoa, Thiago Motta: “Voglio rivivere il boato di Marassi dopo un gol. Ai miei giocatori chiedo…”

Ieri la presentazione ufficiale, oggi altre interessanti dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. Thiago Motta è pronto a tornare a Marassi sotto altre vesti. Dopo aver vestito i panni del calciatore, il neo allenatore del Genoa si siederà in panchina con la speranza di portare ottimi risultati da qui alla fine della stagione.

DESIDERIO – “Se ricordo il boato dopo un mio goal? Sicuro. Per un giocatore di calcio è qualcosa di bellissimo, ho avuto l’opportunità e ce l’ho ancora adesso, sicuramente in un altro ruolo, di vivere queste emozioni. Sono molto felice”, ha detto Thiago Motta. E sul suo arrivo e il rapporto col patron Preziosi ha aggiunto: “Quando arrivai da giocatore l’ho ringraziato di cuore mentre questa volta ci siamo messi d’accordo subito guardandoci negli occhi. Lui mi conosce e sa come sono, io lo conosco abbastanza bene: devo ringraziarlo per questa opportunità ed è un onore per me oggi poter allenare il Genoa”. “Allenare Criscito e Pandev con cui ho giocato? Sono convinto di poter separare la questione professionale da quella privata”.

SFIDA – Sulle caratteristiche della sua squadra e dei giocatori a disposizione, l’ex centrocampista ha aggiunto: “Mi piace molto parlare delle caratteristiche dei giocatori e dei moduli con cui può giocare la squadra. Per me identità di squadra significa difendere tutti quando si difende e attaccare tutti quando si attacca. La cosa più difficile è fare un calcio semplice. Voglio essere me stesso. Nel calcio moderno non ci si può permettere di non difendere e di non attaccare. Il portiere, in tutte le squadre, partecipa moltissimo anche con i piedi e per questo voglio dai miei attaccanti che siano i primi a difendere. Magari si inizia con un modulo di gioco, ma poi nel corso della gara i posizionamenti cambiano”.

AFFETTO – In vista della prima gara sulla panchina del Genoa, contro il Brescia, Thiago Motta ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi: “Sfidare Balotelli? Penso sia una bella cosa, gli auguro il meglio. Ho ricevuto tanti messaggi e ho ringraziato tutti: è veramente importante in un momento del genere che altri siano contenti della situazione attuale della mia vita”.