Genoa, tifose comprano pagina di giornale per… invitare Preziosi ad andarsene

Rapporti tesi tra patron e la piazza rossoblù

Come spiega Sportmediaset, queste fan che si fanno chiamare "Le Genoane Arrabbiate" hanno deciso di comprare una pagina di Tuttosport al fine di pubblicare una lettera aperta contro Enrico Preziosi, attuale proprietario e presidente del Genoa. Le tifose, dopo aver ricordato la storia del club e l’amore dei suoi tifosi per il Grifone hanno sottolineato come non basti più la mera permanenza in Serie A, soprattutto se si parla del club più antico d’Italia. Il Grifone sarebbe in mano a chi "preferisce plusvalenze a non finire ai tifosi" sottolineando poi "che amarezza pensare che lei poteva ma non ha voluto…".