Genoa, tifosi con Thiago Motta ma previsto ‘sciopero’ contro Preziosi

Gli ultrà del Genoa danno il benvenuto a Thiago Motta ma annunciano uno ‘sciopero’ di 10 minuti contro il presidente Preziosi. Dopo la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, l’ambiente del Grifone si attende la svolta.

Non prima, però, di aver mostrato il proprio malcontento rispetto alla gestione del patron rossoblù. Ecco perché, come riporta l’Ansa, la Gradinata Nord resterà vuota per i primi dieci minuti della sfida di campionato Genoa-Brescia in programma sabato prossimo al Ferraris. Lo hanno annunciato i gruppi organizzati della stessa Gradinata in un comunicato: “La contestazione nei confronti di Preziosi non si è mai fermata, semplicemente nelle prime giornate non abbiamo voluto inasprirla. Purtroppo i risultati, dopo l’ illusione iniziale, hanno reso tristemente ridicola la situazione”. Nel comunicato viene anche spiegato come i tifosi vogliono lanciare un segnale “di disprezzo sempre più forte nei confronti dell’azionista di maggioranza”.