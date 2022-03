Genoa-Torino, le formazioni ufficiali

Il match di Marassi vale molto per il Grifone che cerca i tre punti

Sarà ancora un pareggio per il Genoa? Mister Blessin vorrebbe i tre punti contro il Torino ma la partita sarà complicata. Il tecnico tedesco si affida a Destro come prima punta. Alle sue spalle il tridente Melegoni-Amiri-Portanova. Juric sceglie Pjaca e Pobega a supporto di Belotti in avanti.