Genoa, torna a lavorare in gruppo Pinamonti: Andreazzoli cerca gol dall’ex Frosinone

Il Genoa ha a disposizione un’arma in più a partire da questo weekend, dal ritorno in campo della Serie A. Parliamo di Andrea Pinamonti, colpo estivo dei rossoblù, che in questa stagione ha segnato un solo gol, contro la Roma nella prima giornata, risalente al 25 agosto. L’attaccante classe 1999 aveva terminato malconcio la sfida contro l’Armenia con l’Under 21 del c.t. Paolo Nicolato, sembrava dovesse dare forfait per l’importante sfida contro il Parma, invece l’allarme sarebbe rientrato, con il giocatore oggi in campo a Pegli insieme al gruppo. Il suo recupero, nonché i suoi gol, saranno fondamentali per il c.t. Aurelio Andreazzoli, che è stato riconfermato dalla società genovese ma rischia nuovamente il posto domenica, alle 18, nella sfida al club ducale guidato da Roberto D’Aversa.