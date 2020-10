Genoa, tre giocatori guariti dal Covid-19: il comunicato ufficiale

Arrivano buone notizie per il Genoa di Rolando Maran, tre calciatori sono guariti dal Covid-19 dopo l’ondata che ha colpito il club ligure. I calciatori in questione sono i due portieri Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, ecco il comunicato ufficiale del Genoa: “Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica”.