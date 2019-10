Genoa, trovato l’accordo fra Preziosi e Thiago Motta: mancano solo le firme

Alla fine è stata preferita la scelta suggestiva in casa Genoa. Stando a quanto riportato da Sky Sport come ultim’ora, è tutto fatto per l’approdo sulla panchina rossoblù di Thiago Motta, che nello scorso anno era mister dell’Under 19 del Paris Saint-Germain (prima esperienza da allenatore). L’ex centrocampista, anche della Nazionale italiana, è stato giocatore del Genoa nella stagione di Serie A 2008-09, segnando 6 gol in 27 presenze, tanto da conquistare l’interesse dell’Inter, società in cui poi vinse il Triplete l’anno successivo. L’incontro con il presidente Preziosi è stato dunque positivo, si attendono solo le firme e quindi verrà ufficializzato anche l’esonero di Aurelio Andreazzoli, ieri sconfitto 5-1 a Parma fra i fischi del Tardini da parte dei tifosi rossoblù.