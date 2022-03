Genoa, tutti uniti per la grande rimonta e per fare lo sgambetto all’ex Gasp

Il prossimo ostacolo da superare è la squadra bergamasca

Utilizzando anche i social, con un post su Instagram, il tecnico del Genoa, Alexander Blessin ha stimolato i suoi in vista del prossimo match contro l'Atalanta. Il popolo rossoblu' non vuole far mancare il sostegno e questo è un buon motivo per far capire alla squadra che non è finita finché non è finita. Blessin lo sa tanto che è andato ad applaudire dopo il pareggio con l'Empoli una tifoseria con cui è esploso un feeling fortissimo in meno di cinquanta giorni.