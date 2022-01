Genoa-Udinese, la Nord sciopera per le regole anti-Covid

Niente sostegno degli ultra' come nelle precedenti gare per l'undici rossoblu'

Dopo l'annuncio del 48enne tecnico tedesco scuola Rangnick, Alexander Blessin, il Genoa si prepara alla sfida contro l’Udinese. La situazione in casa Grifone è sempre più complicata, la squadra non ha mai vinto a Marassi e cerca la seconda vittoria stagionale, a circa quattro mesi di distanza dall’ultima ottenuta sul campo del Cagliari. Con le nuove regole anti-Covid imposte dal governo, la società ha messo in vendita 5.000 biglietti per la partita ma gli ultras rossoblù hanno dichiarato tutto il loro disappunto, annunciando uno sciopero: "La normativa che impone un massimo di 5.000 persone all'interno dello stadio non può essere un argomento trascurabile".