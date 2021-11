Genoa, ufficiale: finita era Preziosi comincia quella della 777 Partners

Firmato il closing che pone fine alla gestione del club di Enrico Preziosi

Fumata bianca per il passaggio del Genoa da Enrico Preziosi al fondo americano 777 Partners. Ci sono anche le firme e i sorrisi dei protagonisti del passaggio del 99,9 per cento delle azioni del Genoa alla holding americana. L’ex proprietario Enrico Preziosi in grigio con cravatta azzurra ha siglato la cessione e poi si è fatto fotografare con Andrea Blazquez e con il prossimo presidente rossoblu designato Alberto Zangrillo. Dopo 18 anni di gestione Preziosi il Genoa passa di mano come era già programmato fin dall’annuncio del 22settembre scorso.