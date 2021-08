Genoa, ufficiale l’arrivo del messicano Vasquez

Il messicano approda alla corte di Davide Ballardini

Il debutto del Genoa in Serie A si avvicina e sarà subito un test importante per capire la consistenza della squadra di Davide Ballardini. Il Grifone esordirà a Milano contro l’Inter sabato prossimo alle 18,30. Ma è il mercato a far tenere alta l'attenzione dei tifosi rossoblu'. Lammers e Nagatomo saranno i volti nuovi mentre è già del Genoa Vasquez. In porta Sirigu, in difesa Vanheusden con Biraschi e tanti altri in arrivo per la solita rivoluzione estiva di Preziosi. Ballardini può contare su Sabelli e Cambiaso esterni mentre in mezzo Rovella, Badely e Hernani sono in vantaggio su Sturaro e Melegoni. In avanti possibile la coppia Destro-Kallon. Ma al Signorini questi allenamenti saranno decisivi per capire quale formazione esordirà in campionato tenuto conto che Ekuban, Radovanovic e Cassata potrebbero essere in uscita con la Salernitana in pole per prenderli.