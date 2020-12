Genoa, ufficiale ritorno di Ballardini

Quarta esperienza sulla panchina del Genoa per l’allenatoreDavide Ballardini che ha preso il posto dell’esonerato Rolando Maran. Il tecnico del Grifone guiderà la squadra a cominciare dal derby di mercoledì con lo Spezia. Tra Ballardini e i tifosi rossoblu infatti è sempre stato amore, ma nel mezzo c’è stato Preziosi che pure lo porto’ al Ferraris nel 2010, era l’8 novembre, al posto nientemeno di Gasperini che perse a Palermo. Due giorni per fare una diagnosi e curare il malato. Il miracolo gli riuscì nel 2010 quando in pochi giorni preparo la squadra che vinse 1-0 col Bologna. Ballardini è carico ed è convinto di farcela ma il Genoa dovrà essere squadra perché fino ad ora non lo è stata. Lo Spezia va preso con le pinze: la formazione di Italiani corre e segna, ma subisce tanti gol. Tutto può succedere al Picco, ma prima di tutto umiltà quella che a Benevento non c’è stata.

IL COMUNICATO -Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Ballardini. Il tecnico torna al Genoa, dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19.